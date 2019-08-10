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Марсело: с Роналду "Юве" может выиграть Лигу чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Марсело оценил шансы туринского "Ювентуса" выиграть Лигу чемпионов, передает La Gazzetta dello Sport.

По мнению футболиста, "бьянконери" могут стать победителями турнира, так как у них есть Криштиану Роналду.

"Итальянский чемпионат сильный, с богатой историей. Он мне нравится. "Ювентус" был близок к победе в Лиге чемпионов. Но выиграть ее очень сложно. Это вишенка на торте в жизни любого игрока. С Криштиану Роналду в команде шансы "Ювентуса" в Лиге чемпионов возросли", — заявил Марсело.

"Газета.ру"

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Теги: Роналду Ювентус Серия А Марсело Реал Ла Лига
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