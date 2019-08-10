Защитник мадридского "Реала" Марсело оценил шансы туринского "Ювентуса" выиграть Лигу чемпионов, передает La Gazzetta dello Sport.
По мнению футболиста, "бьянконери" могут стать победителями турнира, так как у них есть Криштиану Роналду.
"Итальянский чемпионат сильный, с богатой историей. Он мне нравится. "Ювентус" был близок к победе в Лиге чемпионов. Но выиграть ее очень сложно. Это вишенка на торте в жизни любого игрока. С Криштиану Роналду в команде шансы "Ювентуса" в Лиге чемпионов возросли", — заявил Марсело.
"Газета.ру"
Марсело: с Роналду "Юве" может выиграть Лигу чемпионов
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