Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что новичок "Атлетико" Жоау Феликс может повторить его успех в Испании. Роналду забил 450 голов в 438 матчах за "Реал".
"Может ли Фелиш повторить мои успехи в Испании? Я верю в это, потому что он отличный игрок с большим потенциалом, который может развиваться", — цитирует El Mundo Deportivo Роналду.
"СЭ"
Криштиану Роналду: Фелиш может повторить мой путь в Испании
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