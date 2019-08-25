Эрнесто Вальверде: это был важный день для Гризманна

Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по поводу выступления новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна. Его слова передает AS.В минувшем матче сине-гранатовых с "Бетисом" он смог оформить дубль. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев."С Гризманном в целом все было хорошо. Он показал игру высокого уровня, чего и ждут от него болельщики и команда. Но хорошо сыграл не только Гризманн, но и Карлес Перес, Рафинья. Я отдаю должное сопернику, но для Гризманна это был важный день", — заявил наставник каталонской команды.