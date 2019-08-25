Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по поводу выступления новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна. Его слова передает AS.
В минувшем матче сине-гранатовых с "Бетисом" он смог оформить дубль. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
"С Гризманном в целом все было хорошо. Он показал игру высокого уровня, чего и ждут от него болельщики и команда. Но хорошо сыграл не только Гризманн, но и Карлес Перес, Рафинья. Я отдаю должное сопернику, но для Гризманна это был важный день", — заявил наставник каталонской команды.
"Газета.ру"
Эрнесто Вальверде: это был важный день для Гризманна
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