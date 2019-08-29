9-летняя дочь Луиса Энрике умерла от рака

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей девятилетней дочери Ксаны. Девочка умерла после пятимесячной борьбы с раком.

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"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте 9 лет, после пяти месяцев напряженной борьбы с остеосаркомой (рак костей). Мы благодарим вас за всю любовь, полученную за эти месяцы, и ценим ваше понимание.Кроме того, мы благодарим персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность делу и лечение, медсестер и всех добровольцев. Отдельного упоминания заслуживает команда священников Сан-Хуан-де-Деу.Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита", — говорится в сообщении Энрике в твиттере.