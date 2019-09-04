Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев включен в заявку команды для участия в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
"Валенсия" по итогам жеребьевки попала в группу H, куда также вошли "Аякс", "Лилль" и "Челси". Первый матч "летучие мыши" проведут 2 октября против "Аякса".
В прошлом сезоне Денис Черышев принял участие в трех матчах "Валенсии" в Лиге чемпионов.
Sport24.ru
Черышев включен в заявку "Валенсии" на Лигу чемпионов - 2019/20
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