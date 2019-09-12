Вратарь "Леганеса" был экстренно госпитализирован из-за абсцесса печени

Голкипер "Леганеса" Иван Куэльяр был срочно доставлен в больницу в связи с абсцессом печени. Сейчас 35-летний футболист чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения антибиотиками, сообщает Marca.На старте чемпионата Испании "Леганес" потерпел три поражения подряд — от "Осасуны" (0:1), "Атлетико" (0:1) и "Бетиса" (1:2). Игру с мадридцами Куэльяр пропустил из-за проблем со спиной.