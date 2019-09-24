Вальверде объяснил, почему поменял Месси в матче с "Вильярреалом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:1) рассказал о состоянии здоровья лидера сине-гранатовых Лионеля Месси.Аргентинец вышел на поле с первых минут, но был заменен после первого тайма на Усмана Дембеле. Для Месси, который недавно восстановился после травмы, это был первый матч в стартовом составе в сезоне-2019/20."Конечно, когда Месси получает травму, все это замечают. Но сейчас речи о серьезном повреждении нет. Его поменяли только в качестве меры предосторожности", — сказал Вальверде.