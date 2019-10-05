"Атлетико" намерен купить форварда "Валенсии" Родриго в январе

Мадридский "Атлетико" по-прежнему интересуется нападающим "Валенсии" Родриго Морено, утверждает Football Espana со ссылкой на Calciomercato.По данным источника, "матрасники" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Атлетико" может заплатить за футболиста порядка € 60 млн. Напомним, "Атлетико" был близок к покупке форварда летом, но трансфер сорвался.Родриго перешёл в "Валенсию" летом 2015 года из лиссабонской "Бенфики". Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в семи матчах испанского национального чемпионата (шесть — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.