В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Леганес" со счетом 5:0.
Чемпионат Испании
10 тур
Голы: Родриго, 7, Кроос, 8, Рамос, 24 (пен), Бензема, 69 (пен), Йович, 90+1.
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Модрич, 62), Вальверде (Иско, 75), Родриго, Азар, Бензема (Йович, 70).
"Леганес": Сориано, Омеруо, Тарин, Сильва, Бустинса (Росалес, 72), Авазьем, Ривера, Родригес (Ресио, 56), Брэйтуэйт, Оскар Родригес (Руйбаль, 66), Эн-Несири.
Предупреждения: Сориано, 24, Бустинса, 41, Сильва, 53, Ривера, 62, Марсело, 63, Руйбаль, 84.
"Реал" забил пять безответных мячей в ворота "Леганеса"
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