Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о желании форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе выступать за мадридский "Реал".
"Мбаппе рассказывал мне о своём желании перейти в "Реал". Но когда он уходил из "Монако", он лишь сезон провёл во взрослом футболе и хотел вернуться в родной город — Париж. Он сказал, что "Реал" может пока подождать", - цитирует Васильева Football Espana со ссылкой на Telefoot.
"Чемпионат.сом"
Васильев: Мбаппе рассказывал о своем желании играть за "Реал"
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