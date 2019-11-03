Васильев: Мбаппе рассказывал о своем желании играть за "Реал"

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о желании форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе выступать за мадридский "Реал"."Мбаппе рассказывал мне о своём желании перейти в "Реал". Но когда он уходил из "Монако", он лишь сезон провёл во взрослом футболе и хотел вернуться в родной город — Париж. Он сказал, что "Реал" может пока подождать", - цитирует Васильева Football Espana со ссылкой на Telefoot.