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Вальверде — о конфликте Месси и Гризманна: все проще, чем кажется

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном, информацию о котором растиражировали испанские СМИ.

В прошлом месяце Гризманн заявил, что ему непросто наладить отношения с аргентинцем. Испанская пресса в пятницу сообщила, что футболисты не общаются друг с другом.

"Сейчас об этом много разговоров, но все проще, чем кажется.

Я понимаю, что Гризманн привык к футболу, который несколько отличается от нашего. Антуан должен привыкнуть к нашему стилю и своим одноклубникам. У Неймара тоже были сложности в первый год, потому что адаптироваться сложно, но когда наладишь взаимосвязи, все встанет на свои места", — сказал Вальверде на пресс-конференции перед матчем с "Сельтой".


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Теги: Вальверде Месси Барселона Гризманн Ла Лига
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