Защитник "Реала" Марсело не примет участие в перенесенном матче 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны". Встреча состоится 18 декабря на "Камп Ноу".
Бразилец не успевает восстановиться после мышечного повреждения. Марсело был заменен на 42-й минуте матча группового раунда Лиги чемпионов против "Галатасарая" (6:0) и с тех пор не появлялся на поле.
Ожидается, что место Марсело в стартовом составе "Реала" займет либо Ферлан Менди, либо Начо Фернандес.
Sport24.ru
Марсело не поможет "Реалу" в матче с "Барселоной"
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