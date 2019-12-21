Вальверде: Месси - это огромное преимущество, которым обладает "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с "Алавесом" (4:1)."Мы провели великолепный первый тайм. Во втором импульс был слабее, но смогли забить. С третьим голом мы смогли спокойно выдохнуть. Месси — это огромное преимущество, которым обладает "Барселона". Он может появиться у ворот соперника в любой момент и забить гол из любой точки.У нас был напряжённый месяц. Хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать", - цитирует Вальверде Marca.