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Вальверде: Месси - это огромное преимущество, которым обладает "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с "Алавесом" (4:1).

"Мы провели великолепный первый тайм. Во втором импульс был слабее, но смогли забить. С третьим голом мы смогли спокойно выдохнуть. Месси — это огромное преимущество, которым обладает "Барселона". Он может появиться у ворот соперника в любой момент и забить гол из любой точки.

У нас был напряжённый месяц. Хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать", - цитирует Вальверде Marca.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Вальверде Месси Алавес Барселона Ла Лига
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