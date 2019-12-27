Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро поделился мнением о хавбеке каталонской "Барселоны" Серхио Бускетсе.
"Мы говорим о Лионеле Месси и Луисе Суаресе, раньше говорили о Неймаре, но для меня Серхио Бускетс — важнейший игрок «Барселоны». Мы говорили о Хави и Андресе Иньесте, но у них был Бускетс, который выполнял грязную работу. Он является одним из лучших опорных полузащитников. Серхио отличается от меня. Он всегда хорошо выбирает позицию, это очень важно", - цитирует Каземиро Mundo Deportivo.
"Чемпионат.сом"
Каземиро: мы говорим о Месси и Суаресе, но для меня Бускетс - важнейший игрок "Барселоны"
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