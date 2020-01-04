Полузащитник "Фламенго" Рейньер близок к переходу в "Реал", сообщает Sports.ru со ссылкой на Marca.
Мадридцы рассчитывают оформить трансфер бразильца 19 января, когда ему исполнится 18 лет – чтобы избежать проблем с ФИФА из-за возможного нарушения правил перехода несовершеннолетнего игрока.
По информации Marca, "Реал" заплатит за Рейньера не 35, а 30 млн евро. При этом изначально опция выкупа хавбека составляла 70 млн.
После перехода в "Реал" игрока отправят во вторую команду – "Реал Кастилью", выступающую в 3-м испанском дивизионе.
Помимо "Барселоны" Рейньером также интересовались "Атлетико", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
"Реал" заплатит за Рейньера 30 млн евро. Хавбек сначала будет играть за "Кастилью"
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