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"Гэлакси" хочет подписать Чичарито

"Лос-Анджелес Гэлакси" ведет переговоры о переходе нападающего "Севильи" Хавьера Эрнандеса, сообщает ESPN Deportes. 31-летний мексиканец получает мало игровой практики и готов сменить команду.

Чичарито стал известен в 2010 году, когда перешел из "Гвадалахары" в "Манчестер Юнайтед". За четыре года он провел за "красных дьяволов" 157 матчей и забил 59 голов. Сезон-2014/15 Чичарито провел в аренде в "Реале", где забил 9 мячей в 33 играх. С 2015 по 2017 годы он играл в "Байере" (76 матчей, 39 голов), с 2017 по 2019-й — в "Вест Хэме" (63 матча, 17 голов).

В текущем сезоне Чичарито провел за "Севилью" 16 игр, в которых забил 4 мяча.

Sport24.ru


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Теги: Чичарито Лос-Анджелес Гэлакси Севилья Ла Лига
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