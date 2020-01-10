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Ривалдо призвал Вальверде покинуть "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает, что главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде должен покинуть команду.

"Барселона" не может постоянно засыпать во время важных матчей. Это раздражает. Они контролировали ход матча и должны были побеждать, но в итоге выключились из игры и уступили. Что-то похожее мы наблюдали в исполнении "Барсы" и в Лиге чемпионов.

Вальверде висит на волоске. Клуб должен отпустить его, потому что "Барселона" не имеет права так беспечно проигрывать. Тренер должен реагировать на проблемы по ходу игры. Если же он просто сидит и смотрит, то соперники могут преподнести сюрприз", — цитирует Ривалдо AS.

Sport24


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Теги: Ривалдо Вальверде Барселона Ла Лига
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