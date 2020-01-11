Нападающий "Малаги" Уго Вальехо может перейти в мадридский "Реал" до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает AS.
Контракт 19-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета этого года, однако "сливочные" не намерены ждать истечения соглашения и хотят заполучить игрока до конца месяца. Стремление "Реала" связано с тем, что "Малага" предпринимает попытки сохранить Уго и предлагает ему продлить контракт.
Если переход состоится, то "Королевский клуб" с большой долей вероятности отправит Вальехо в аренду в одну из команд Сегунды, второго по силе дивизиона Испании. На форварда претендуют несколько клубов, среди которых — "Депортиво".
"Чемпионат.сом"
"Реал" намерен купить 19-летнего форварда "Малаги"
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