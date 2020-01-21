"Барселона" не смогла арендовать Вернера и Обамеянга. Новые цели - Родриго и Бен-Йеддер

"Барселона" продолжает искать замену нападающему Луису Суаресу, который из-за травмы вряд ли успеет вернуться на поле в текущем сезоне.

Фото: 90Min

Каталонский клуб предпринял попытки взять в аренду с опцией выкупа нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, но в обоих случаях получил отказ.



Как сообщает Sport.es, следующей трансферной целью "Барселоны" является нападающий "Валенсии" и сборной Испании Родриго, которого клуб оценивает в 60 миллионов евро.



Также чемпионы Испании изучают вариант с одноклубником Александра Головина, нападающим "Монако" Виссамом Бен-Йеддером, который лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции.