"Барселона" не смогла арендовать Вернера и Обамеянга. Новые цели - Родриго и Бен-Йеддер

"Барселона" продолжает искать замену нападающему Луису Суаресу, который из-за травмы вряд ли успеет вернуться на поле в текущем сезоне.
Фото: 90Min
Каталонский клуб предпринял попытки взять в аренду с опцией выкупа нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, но в обоих случаях получил отказ.

Как сообщает Sport.es, следующей трансферной целью "Барселоны" является нападающий "Валенсии" и сборной Испании Родриго, которого клуб оценивает в 60 миллионов евро.

Также чемпионы Испании изучают вариант с одноклубником Александра Головина, нападающим "Монако" Виссамом Бен-Йеддером, который лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции.


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Теги: Ла Лига Лига 1 Барселона Монако Бен-Йеддер
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