Неймар: Месси - лучший из всех, кого я видел

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.



"Когда я играл в "Барселоне", мы с Месси стали друзьями. Это великий футболист, лучший из всех, кого я видел", - цитирует Неймара пресс-служба ФИФА.



Также Неймар отметил, что его одноклубник Килиан Мбаппе имеет большой потенциал.



"Он феномен, у него впереди большое будущее. У Мбаппе есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Играть с ним в одной команде - большая честь", - сказал Неймар.



Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 миллиона евро.



В текущем сезоне 28-летний форвард провел 14 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.