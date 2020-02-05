Неймар: Месси - лучший из всех, кого я видел

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

"Когда я играл в "Барселоне", мы с Месси стали друзьями. Это великий футболист, лучший из всех, кого я видел", - цитирует Неймара пресс-служба ФИФА.

Также Неймар отметил, что его одноклубник Килиан Мбаппе имеет большой потенциал.

"Он феномен, у него впереди большое будущее. У Мбаппе есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Играть с ним в одной команде - большая честь", - сказал Неймар.

Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 14 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.


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Теги: Неймар Месси Ла лига Барселона
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