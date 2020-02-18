Испанский клуб арендовал форварда у "Локомотива" до конца текущего сезона.
"Федя — красавчик! Рад за него. Написал ему сообщение, но пока не отвечает, жучара. Он давно хотел попробовать себя в Европе. Пусть пробует. Сейчас он по сути играет во второй лиге мира после чемпионата Англии. Сыграет с "Барселоной", Месси повозит или тот его", - цитируют Ещенко "Известия".
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, что в контракте между клубами нет права выкупа Смолова по окончании сезона.
30-летний форвард провел за "Сельту" три матча (2 из них - в стартовом составе) и забил один гол.
Ещенко - о Смолове: красавчик! сыграет с "Барселоной", Месси повозит или тот его
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о переходе нападающего "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту".
Фото: © REUTERS / Vincent West
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