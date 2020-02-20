Месси заявил, что был бы рад возвращению Неймара в "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что считает форварда "ПСЖ" Неймара одним из лучших футболистов в мире.



"Всегда говорил, что он - один из лучших игроков в мире. Я был бы рад, если он вернется в "Барселону". Он был счастлив у нас. Могу сказать, что он действительно заинтересован в возвращении", - цитирует Месси El Mundo Deportivo.



Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за 28-летнего футболиста 222 миллиона евро.



В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей и забил 13 голов.