SEMPRE ? CELTA— RC Celta (@RCCelta) February 22, 2020
XI: Rub?n, Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza, Okay, Bradari?, Rafinha, Denis Su?rez, Iago Aspas, Smolov.#CeltaLegan?s #XuntosSomosM?isFortes
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Леганесом"
Стал известен стартовый состав "Сельты" на матч 25-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".
Фото: Global Look Press
Встреча начнется в 15:00 по мск. Российский нападающий Федор Смолов выйдет на поле с первых минут.
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