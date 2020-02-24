"Марадона – уникальный игрок в истории нашего вида спорта, который много дал футболу. Его всегда будут помнить.
Но если вы спросите меня – Лео или Марадона, я буду за Лео. Из-за магии, которую он творит ежедневно и на регулярной основе в течение многих лет", — приводит слова Пике Marca.
В матче 25-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" Лионель Месси оформил покер, тем самым прервав шестиматчевую безголевую серию.
Всего в текущем сезоне Месси забил 23 мяча и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за "Барселону".
Сегодня в 23:00 по мск "Барселона" на выезде сыграет с "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте вы можете следить за текстовой трансляцией матча.
Пике сказал, кого выберет: Месси или Марадону
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, чья игра ему нравится больше: Лионеля Месси или Диего Марадоны.
Фото: FOX Sports Asia
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