"Реал" начал переговоры с экс-тренером "Тоттенхэма" Почеттино

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
По информации El Chiringuito, руководство "Реала" уже провело первую стадию переговоров с аргентинским тренером.

Нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может покинуть клуб в случае неуспеха в ЛЧ или чемпионате Испании.

"Реал" идёт на втором месте в турнирной таблице Примеры, отставая на два очка от "Барселоны".

В 1/8 финала Лиги чемпионов "сливочные" в первом матче уступили "Манчестер Сити" (1:2). Ответная игра на "Этихад Стэдиум" состоится 17-го марта.

Напомним, что Маурисио Почеттино находится без работы с ноября 2019-го года, после того как он был отправлен в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма". Кроме "шпор" аргентинский специалист тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон".


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Теги: Примера Реал Почеттино Зидан
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