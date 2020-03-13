"С учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медицинского штаба основная команда приостановила свою деятельность до дальнейших распоряжений", — сообщает официальный сайт "Барселоны".
Напомним, что Королевская испанская федерация футбола рекомендовала всем клубам прекратить тренировки и отпустить футболистов домой, чтобы они не контактировали с возможными инфицированными.
Ранее все спортсмены "Реала" были помещены на карантин из-за обнаружения инфекции коронавируса у одного из баскетболистов системы.
Также коронавирусом был заражен гендиректор "Леганеса" Мартин Ортега.
Вчера стало известно, что матчи испанской Примеры приостановлены на две недели из-за распространения коронавируса в стране и в мире. Финал Кубка Испании между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" также был пернесён на неопределенный срок.
"Барселона" прекратила тренироваться из-за коронавируса
Пресс-служба каталонцев объявила о приостановке деятельности футбольного клуба из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Барселона"
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