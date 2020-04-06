Дель Боске - о Неймаре: он пытается мухлевать, много симулирует

Бывший рулевой сборной Испании Висенте дель Боске оценил способности форварда "ПСЖ" Неймара.

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- Он сложный парень. Я считаю его превосходным игроком. Если бы составлял список из пяти лучших футболистов мира, он бы в него вошел. Однако на поле он пытается мухлевать, много симулирует, - приводит слова тренера Mundo Deportivo.



Ранее неоднократно сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону", которую он покинул, перейдя в "ПСЖ", в 2017 году.



В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.