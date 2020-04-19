"Реал" должен быть купить Холанда раньше "Боруссии". Он забивает много голов и создан творить великие дела. "Реал" должен был действовать раньше. Это вопрос к селекционной службе", — цитирует Фигу El Espanol со ссылкой на Movistar+.
Холанд в зимнее трансферное окно перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга", заключив со "шмелями" контракт до лета 2024 года.
В составе "Боруссии" Холанд провел 8 матчей, в которых забил 12 голов.
Напомним, что в контракте Холанда прописаны отступные в 75 миллионов евро, но данная опция может быть активирована только в 2021-м году.
Сообщалось, что в "Реале" считают эту сделку выгодной и планируют приобрести в будущем Холанда у дортмундцев.
Фигу: "Реал" должен был приобрести Холанда раньше, чем "Боруссия"
Экс-полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу заявил, что "сливочные" должны были приобрести Эрлинга Холанда.
Фото: Global Look Press
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