Фигу: "Реал" должен был приобрести Холанда раньше, чем "Боруссия"

Экс-полузащитник мадридского " Реала " Луиш Фигу заявил, что "сливочные" должны были приобрести Эрлинга Холанда.

Фото: Global Look Press

"Реал" должен быть купить Холанда раньше "Боруссии". Он забивает много голов и создан творить великие дела. "Реал" должен был действовать раньше. Это вопрос к селекционной службе", — цитирует Фигу El Espanol со ссылкой на Movistar+.



Холанд в зимнее трансферное окно перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга", заключив со "шмелями" контракт до лета 2024 года.



В составе "Боруссии" Холанд провел 8 матчей, в которых забил 12 голов.



Напомним, что в контракте Холанда прописаны отступные в 75 миллионов евро, но данная опция может быть активирована только в 2021-м году.



Сообщалось, что в "Реале" считают эту сделку выгодной и планируют приобрести в будущем Холанда у дортмундцев.