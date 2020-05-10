- Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков.
Никто не знает даты. Это будет зависеть от того, будут еще вспышки вируса или нет. И даже если следовать правилам, вирус все равно может себя проявить. Если сможем играть 12 июня - что ж, тем лучше.
Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома, - приводит слова Тебаса Marca со ссылкой на эфир телеканала Movistar.
Ранее издание AS сообщило, что сезон в Ла Лиге возобновится 12 июня. Как вариант рассматривается также 19 июня, на случай, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в стране.
Планируется доиграть сезон в течение июня и июля, чтобы к августу команды были готовы к матчам в еврокубках. Встречи в рамках чемпионата Испании будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы завершить розыгрыш в кратчайшие сроки.
Сезон в Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.
В стране выявлено более 264 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.
Президент Ла Лиги: никто не знает точные даты возобновления сезона
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на информацию, что сезон в Испании возобновится 12 июня.
Фото: Football.ua
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