Официальная дата будет утверждена в январе 2021 года. В данный момент президентом клуба является Хозеп Мария Бартомеу. Накануне было объявлено об отставке главного тренера команды Энрике Сетьена.
В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив чемпионство мадридскому "Реалу". В Кубке страны сине-гранатовые уступили "Атлетику" на стадии четвертьфинала. В Лиге чемпионов каталонцы также в 1/4 финала проиграли "Баварии" со счётом 2:8.
Вероятнее всего, команду возглавит главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. Сегодня, 17 августа, он провел переговоры с руководством каталонцев.
Источник: сайт "Барселоны"
Стало известно, когда состоятся выборы президента "Барселоны"
Выборы президента "Барселоны" пройдут в первый игровой день с 15 марта 2021 года.
Фото: ФК "Барселона"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!