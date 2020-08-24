Источник: Куман проинформировал Суареса, что не рассчитывает на него

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман побеседовал с форвардом Луисом Суаресом.



Фото: Marca

Голландец сообщил Суаресу, что тот не входит в его планы, сообщает Marca.



Куман хочет, чтобы Суарес покинул команду и разорвал контракт. Он истекает летом 2021 года.



Ранее испанские СМИ писали, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который когда-то выступал. В свою очередь Куман хочет видеть в "Барсе" полузащитника амстердамцев Дони ван де Бека. Возможно, Суарес войдёт в сделку по обмену игроками с доплатой "Барселоны".