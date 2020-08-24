Голландец сообщил Суаресу, что тот не входит в его планы, сообщает Marca.
Куман хочет, чтобы Суарес покинул команду и разорвал контракт. Он истекает летом 2021 года.
Ранее испанские СМИ писали, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который когда-то выступал. В свою очередь Куман хочет видеть в "Барсе" полузащитника амстердамцев Дони ван де Бека. Возможно, Суарес войдёт в сделку по обмену игроками с доплатой "Барселоны".
Источник: Куман проинформировал Суареса, что не рассчитывает на него
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман побеседовал с форвардом Луисом Суаресом.
Фото: Marca
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