СМИ: Видаль хочет расторгнуть контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет расторгнуть контракт с клубом.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает источник, несмотря на действующий контракт до 2021 года, 33-летний полузащитник хочет покинуть команду сейчас.



Агенты Видаля уже ведут переговоры с "Интером", которые заинтересован в подписании чилийца.



В минувшем сезоне 33-летний Видаль ъпровёл за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.



Источник: Sky Sport Italia.