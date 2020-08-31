СМИ: Видаль хочет расторгнуть контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет расторгнуть контракт с клубом.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает источник, несмотря на действующий контракт до 2021 года, 33-летний полузащитник хочет покинуть команду сейчас.

Агенты Видаля уже ведут переговоры с "Интером", которые заинтересован в подписании чилийца.

В минувшем сезоне 33-летний Видаль ъпровёл за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Источник: Sky Sport Italia.

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Теги: Барселона Видаль Ла Лига Интер
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