Месси: президент "Барселоны" не сдержал свое слово

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем возможном уходе из каталонского клуба.

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"Это был очень тяжелый год, я много терпел на тренировках, играх и в раздевалке. Президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу ли я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал свое слово", - сказал Месси в интервью Goal.com.



Сегодня Месси объявил, что останется в "Барселоне" на следующий сезон.



Ранее была информация, что аргентинец хочет покинуть каталонский клуб в это трансферное окно.