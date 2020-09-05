У форварда "Севильи" Мунира выявили коронавирус

Форвард "Севильи" Мунир Эль-Хаддади заболел коронавирусной инфекцией.

Фото: ФК "Севилья"

Как сообщает пресс-служба клуба, все футболисты "Севильи" перед началом подготовки к новому сезону прошли тестирование на COVID-19 и тест 25-летнего игрока дал положительный результат.



"Севилья" в прошлом сезоне финишировала на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков. Новый сезон Ла Лиги стартует 11 сентября.