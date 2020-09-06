Видаль требует годовой оклад от "Барселоны" за расторжение контракта

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет получить от каталонского клуба годовую зарплату в размере 6 млн евро за расторжение контракта.

Фото: ФК "Барселона"

Руководство "Барсы" выступило против просьбы игрока. Чилиец стал одним из футболистов, которые не входят в планы нового главного тренера "сине-гранатовых" Рональда Кумана.



Ранее появилась информация, что Видаль договорился об условиях контракта с "Интером", по которому хавбек будет получать 6 млн евро в год. Соглашение будет рассчитано до 2022 года, чилиец перейдет в миланский клуб на правах свободного агента.



В минувшем сезоне испанского чемпионата Видаль провел 33 матча и забил 8 голов.



Источник: La Gazzetta dello Sport