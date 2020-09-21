33-летний Видаль выступал за "Барселону" с лета 2018 года, проведя за команду 96 матчей и забив 11 голов. Чилиец также выиграл с командой два трофея.
Сообщается, что "Интер" заплатит испанскому клубу за футболиста 1 млн евро в качестве возможных бонусов.
Видаль перешёл в "Интер". Итальянцы заплатят "Барселоне" 1 млн евро в виде бонусов
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль официально стал игроком "Интера".
Фото: Getty Images
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