Видаль перешёл в "Интер". Итальянцы заплатят "Барселоне" 1 млн евро в виде бонусов

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль официально стал игроком "Интера".

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33-летний Видаль выступал за "Барселону" с лета 2018 года, проведя за команду 96 матчей и забив 11 голов. Чилиец также выиграл с командой два трофея.



Сообщается, что "Интер" заплатит испанскому клубу за футболиста 1 млн евро в качестве возможных бонусов.