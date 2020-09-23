Источник: Суарес не смог сдержать эмоций после прощания с игроками "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес всё ближе к уходу из команды.

Фото: Mundo Deportivo

Сообщается, что сегодня футболист попрощался с бывшими одноклубниками. Камеры журналистов запечатлели его выезжающим на машине с тренировочной базы "Барселоны". Уругваец не смог сдержать эмоций.



По информации, новым клубом нападающего станет мадридский "Атлетико".



33-летний Суарес с 2014 по 2020 год провёл за "Барселону" 283 матча, забил 198 голов и отдал 109 голевых передач.



Источник: Mundo Deportivo