27-летний хавбек санкт-петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони отправился в аренду в "Эльче", сообщает официальный сайт испанского клуба. Срок арендного соглашения - до конца текущего сезона.
Ранее появлялась информация, что "Зенит" планирует отправить Ригони в "Сочи" из-за того, что игрок не вписывается в действующий формат лимита на легионеров. Сине-бело-голубые набрали в РПЛ 21 очко после 10 туров и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, "Эльче" в 3 матчах Ла Лиги заработал 4 очка и занимает 16 место.
"Зенит" отправил Ригони в аренду в испанский "Эльче"
"Эльче" объявил об аренде у "Зенита" полузащитника Эмилиано Ригони.
Фото: ФК "Зенит"
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