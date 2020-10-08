Суарес - об уходе из "Барсы": Месси считает, что меня выкинули из клуба

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес, ранее выступавший за "Барселону", рассказал, как капитан каталонцев Лионель Месси отнесся к его уходу из клуба.

Фото: ФК "Барселона"

"Я не был удивлен его реакцией, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я.



Он считает, что меня выкинули из клуба. Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я считаю его другом", - цитирует Суареса Goal.



Напомним, что Суарес и Месси вместе играли в "Барселоне" с 2014 по 2020 год. За это время они 4 раза выигрывали чемпионат Испании, а также стали обладателями Лиги чемпионов сезона-2014/2015. В сентябре этого года Суарес стал футболистом мадридского "Атлетико".