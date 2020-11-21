"Барселона" проиграла "Атлетико" в Примере

"Атлетико" в центральном матче 10-го тура Примера нанёс поражение "Барселоне".



Фото: Flashscore

Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано", закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече в концовке первого тайма забил Янник Карраско. Он воспользовался ошибкой голкипера соперника Марка-Андре Тер Штегена, выбежавшего из ворот. В итоге Карраско обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота примерно с 30 метров.



Во втором тайме "Барселона" могла отыграться, но в ряде эпизодов каталонцы действовали неудачно в завершающей стадии.



"Атлетико" набрал 20 очков и догнал лидирующий в Примере "Реал Сосьедад". При этом мадридцы провели на матч меньше. "Барселона" с 11 очками занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.



Чемпионат Испании. 10 тур



Атлетико - Барселона - 1:0 (1:0)



Гол: Карраско, 45+3.



"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Триппьер, Эрмосо, Сауль, Коке, Карраско (Фелипе, 90+1), Льоренте (Коста, 73), Жоау Феликс (Лемар, 84), Корреа (Кондогбиа, 84).



"Барселона": тер Штеген, Пике (Дест, 62), Лангле, Альба, Роберто, Пьянич (Брэйтуэйт, 84), де Йонг, Педри (Коутиньо, 57), Дембеле, Гризманн (Тринкао, 83), Месси.



Предупреждения: Коке, 9, Карраско, 26, Савич, 79, Хименес, 80.