"Барселона" намерена арендовать защитника "Атлетико" из-за травмы Пике

Защитник "Атлетико" Филипе Аугусто может продолжить карьеру в "Барселоне".

Фото: ФК "Атлетико"

Как сообщает источник, сине-гранатовые намерены арендовать 31-летнего бразильца из-за травмы Жерара Пике, получившего повреждение передней крестообразной связки правого колена. Фелипе не входит в планы главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, но "матрасники" не собираются отпускать защитника для глубины состава. Отмечается, что каталонцы рассчитывают переубедить руководство "Атлетико".



В нынешнем сезоне Ла Лиги Фелипе принял участие в 7-и матчах.



Источник: AS