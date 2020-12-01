"Барселона" намерена арендовать защитника "Атлетико" из-за травмы Пике

Защитник "Атлетико" Филипе Аугусто может продолжить карьеру в "Барселоне".
Фото: ФК "Атлетико"
Как сообщает источник, сине-гранатовые намерены арендовать 31-летнего бразильца из-за травмы Жерара Пике, получившего повреждение передней крестообразной связки правого колена. Фелипе не входит в планы главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, но "матрасники" не собираются отпускать защитника для глубины состава. Отмечается, что каталонцы рассчитывают переубедить руководство "Атлетико".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фелипе принял участие в 7-и матчах.

Источник: AS

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Теги: Барселона Атлетико Фелипе Пике
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