В частности, Зидан заявил, что не будет ставить себе оценку за работу в 2020 году.
"Не ставлю себе оценки и никогда не буду этого делать. Я — тренер "Реала". Я максимально использую каждый момент. На остальное я не могу ответить, извините. У меня контракт до 2022 года, и я ни о чем не буду просить, буду продолжать работать", - отметил Зидан.
Он добавил, что счастлив работать в "Реале" и назвал этот клуб величайшим в мире.
Отметим, что на данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 26 очков. Последний матч в чемпионате мадридцы провели во вторник, 15 декабря. Команда Зидана обыграла "Атлетик" со счетом 3:1.
Источник: Официальный сайт "Реала"
Зидан: у меня контракт с "Реалом" до 2022 года, и я ни о чем не стану просить
Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги 2020 года.
Фото: Getty Images
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