Гол Дембеле на последней минуте позволил "Барселоне" переиграть "Вальядолид"

Барселона одержала победу с минимальным счётом в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с "Вальядолидом".

Фото: ФК "Барселона"

Подопечные Рональда Кумана нанесли по воротам "Вальядолида" 25 ударов за 90 минут игрового времени, но смогла забить лишь в концовке матча. Усман Дембеле вывел каталонцев вперед после скидки Рональда Араухо.



Чемпионат Испании, 29-й тур



"Барселона" 1:0 "Вальядолид"



Голы: Дембеле, 90



"Барселона": Штеген, Лангле, Гарсия (Араухо, 63), Альба, Дест (Пуч, 87), Йонг, Бускетс (Брайтвайт, 64), Дембеле, Педри (Мориба, 77), Гризманн (Тринкан, 63), Месси



"Вальядолид": Масип, Гонсалес, Санчес, Мартинес, Джанко (Эрвиас, 65), Оласа, Алькарас, Меса, Гвардиола (Соуза, 77), Плано, Кодро (Рубио, 85)



Предупреждения: Гризманн, 28, Гонсалес, 40,Гарсия, 43, Гвардиола, 73, Масип, 80, Брайтвайт, 84



Удаления: Плано, 79