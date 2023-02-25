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0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.04X 3.55П2 3.75
Лестер Сити
18:00
АрсеналНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.61
Вест Хэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2
Эвертон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Борнмут
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35
Кристал Пэлас
22:45
ЛиверпульНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.77

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
1 - 1 1 1
Мальорка1 тайм
П1 2.41X 3.25П2 3.15
Кадис
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.9X 3П2 2.75
Реал
20:30
АтлетикоНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.6
Валенсия
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:00
НаполиНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.49
Лечче
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.3X 4.3П2 1.74
Кельн
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3
Вердер
17:30
БохумНе начат
П1 1.96X 3.75П2 3.8
Шальке-04
20:30
ШтутгартНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
19:00
ЛионНе начат
П1 4.1X 3.65П2 1.91
Монпелье
23:00
ЛансНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.81
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Российский защитник "Вильярреала" Ефремов: из России был интерес от некоторых клубов, но без конкретного запроса

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Защитник Антон Ефремов, недавно продливший контракт с "Вильярреалом", рассказал об интересе от некоторых российских клубов.
Фото: ФК "Вильрреал"
"Из России был интерес от некоторых клубов, но без конкретного запроса. Я фокусировался на предложении "Вильярреала". Считаю, что на данный момент надо приобрести больше опыта в испанском футболе, продолжать работать так, как сейчас, чтобы подниматься выше и выше. Присоединиться к "Вильярреалу" B, а самое главное - играть. Условия есть, все зависит от меня", - цитирует Ефремова "Матч ТВ".

Напомним, несколько дней назад "Вильярреал" объявил о продлении контракта с 19-летним российским защитником Антоном Ефремовым. Новый договор с футболистом будет действовать до лета 2026 года.

Ефремов присоединился к испанской команде летом 2021 года. Однако пока футболист не сыграл ни одного матча за основной состав "Желтой подводной лодки". Всего за свою карьеру он провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Ефремова 25 игр за различные юношеские сборные России.


Вильярреал
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