"Из России был интерес от некоторых клубов, но без конкретного запроса. Я фокусировался на предложении "Вильярреала". Считаю, что на данный момент надо приобрести больше опыта в испанском футболе, продолжать работать так, как сейчас, чтобы подниматься выше и выше. Присоединиться к "Вильярреалу" B, а самое главное - играть. Условия есть, все зависит от меня", - цитирует Ефремова "Матч ТВ".
Напомним, несколько дней назад "Вильярреал" объявил о продлении контракта с 19-летним российским защитником Антоном Ефремовым. Новый договор с футболистом будет действовать до лета 2026 года.
Ефремов присоединился к испанской команде летом 2021 года. Однако пока футболист не сыграл ни одного матча за основной состав "Желтой подводной лодки". Всего за свою карьеру он провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Ефремова 25 игр за различные юношеские сборные России.
Российский защитник "Вильярреала" Ефремов: из России был интерес от некоторых клубов, но без конкретного запроса
Защитник Антон Ефремов, недавно продливший контракт с "Вильярреалом", рассказал об интересе от некоторых российских клубов.
Фото: ФК "Вильрреал"