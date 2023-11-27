Суд Барселоны в третий раз отказал Дани Алвесу в освобождении из-под стражи

Каталонский суд в третий раз отказал экс-защитнику "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу в освобождении под залог.

Фото: Globall Look Press

Как утверждает Cadena SER, суд Барселоны мотивировал свое решение высокой вероятностью побега спортсмена. Напомним, одному из самых титулованных игроков в истории мирового футбола грозит 9 лет лишения свободы по делу об изнасиловании. Инцидент произошел в ночном клубе зимой прошлого года.



Отмечается, что суд Барселоны отклонил уже третью апелляцию со стороны 40-летнего Алвеса. Адвокат футболиста сообщил, что потерпевшая 23-летняя женщина уже получила компенсацию в размере 150 тысяч евро, поэтому срок заключения не должен превышать двух лет. Однако прокуратура настаивает, что выплата компенсации не является смягчающим обстоятельством. Сторона обвинения желает увеличить сумму компенсации, как это предусматривают преступления сексуального характера.