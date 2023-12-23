"Сливочные" находятся в поисках нового центрального защитника в преддверии зимнего трансферного окна. По сообщениям источника, "Реал" рассматривает в качестве потенциального усиления бразильского защитника "Зенита" Ренана.
Согласно информации, королевский клуб хотел бы оформить сделку на условиях аренды с правом выкупа. Интерес испанского гранда к Ренану связывают с вылетом из-за травм сразу двух центральных защитников "Реала" Эдера Милитао и Давида Алабы. Конкуренцию "Реалу" в борьбе за подпись защитника могут составить клубы АПЛ.
Роберт Ренан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" в январе этого года. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2028-го года.
As: защитник "Зенита" Ренан может перейти в "Реал"
В услугах защитника "Зенита" Роберта Ренана заинтересован мадридский "Реал".
Фото: официальный сайт "Зенита"