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Колыванов: шансы "Реала" в финале суперкубка Испании выглядят чуть выше, чем у "Барселоны"

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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от финала Суперкубка Испании, в котором встретятся "Реал" и "Барселона".
Фото: "РИА Новости"
- Матч очень интересный ожидается. Накал страстей зашкаливает. Я симпатизирую обеим командам. Поэтому даже не знаю, за кого буду болеть. Честно, и "Реал" нравится и "Барселона". Хочется увидеть в этой встрече побольше забитых мячей.

Но, мне кажется, на данный момент "Реал" лучше укомплектован, там больше игроков экстра-класса, чем в "Барселоне". Поэтому, наверное, предпочтение отдам "Реалу". Шансы его, как мне кажется, выглядят чуть выше. Но в финале может произойти всё что угодно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Суперкубок Испании Колыванов Реал Барселона
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