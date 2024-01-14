- Матч очень интересный ожидается. Накал страстей зашкаливает. Я симпатизирую обеим командам. Поэтому даже не знаю, за кого буду болеть. Честно, и "Реал" нравится и "Барселона". Хочется увидеть в этой встрече побольше забитых мячей.
Но, мне кажется, на данный момент "Реал" лучше укомплектован, там больше игроков экстра-класса, чем в "Барселоне". Поэтому, наверное, предпочтение отдам "Реалу". Шансы его, как мне кажется, выглядят чуть выше. Но в финале может произойти всё что угодно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Колыванов: шансы "Реала" в финале суперкубка Испании выглядят чуть выше, чем у "Барселоны"
Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от финала Суперкубка Испании, в котором встретятся "Реал" и "Барселона".
Фото: "РИА Новости"