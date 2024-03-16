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Жирков – о вызове Захаряна в сборную России: это должно пойти ему на пользу

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Экс-игрок «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о вызове Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: "РИА Новости"
Бывший футболист «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков поделился комментарием относительно вызова в национальную сборную России полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Напомним, что сборная России проведет два товарищеских матча в марте, 21 и 25 числа против Сербии и Парагвая соответственно. Обе встречи состоятся в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Эта поездка должна пойти ему на пользу. Захарян игрок из топового европейского чемпионата, поэтому он принесет пользу в этих матчах», - передает слова Жиркова «СЭ».

Юрий Жирков Сборная России Арсен Захарян Ла Лига Реал Сосьедад
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