Бывший футболист «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков поделился комментарием относительно вызова в национальную сборную России полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Напомним, что сборная России проведет два товарищеских матча в марте, 21 и 25 числа против Сербии и Парагвая соответственно. Обе встречи состоятся в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
«Эта поездка должна пойти ему на пользу. Захарян игрок из топового европейского чемпионата, поэтому он принесет пользу в этих матчах», - передает слова Жиркова «СЭ».
Жирков – о вызове Захаряна в сборную России: это должно пойти ему на пользу
Экс-игрок «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о вызове Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: "РИА Новости"