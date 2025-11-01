"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" в Ла Лиге. Гол Захаряна отменил ВАР

"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press

Голами за "Реал Сосьедад" отличились Браис Мендес, Гонсалу Гедеш и Хон Горрочатега. За "Атлетик" забили Горка Гурусета и Роберт Наварро.



На 67-й минуте встречи Арсен Захарян забил мяч в ворота команды из Бильбао, но гол был отменен после просмотра ВАР.



Чемпионат Испании



11 тур



Голы: Браис Мендес, 38, Гедеш, 47, Горрочатега, 90+2 - Гурусета, 42, Наварро, 79.



"Реал Сосьедад": Ремиро, Серхио Гомес, Субельдия, Мартин, Арамбуру, Барренечеа (Захарян, 41), Горрочатеги, Солер, Браис Мендес, Гедеш, Ойарсабаль.



"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Наварро, Сансет, Беренгер, Гурусета.

