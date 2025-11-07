"Вопрос к Карпину". В "Реале Сосьедад" отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

"Захарян в составе и готов играть сегодня. Мы не вели никакого общения по теме Арсена со сборной России. Вопрос к Карпину — он главный тренер сборной", - цитирует Мундуате Sport24.
Ранее стал известен окончательный список сборной России на ноябрьские сборы - Арсен Захарян не попал в состав национальной команды. В ноябре команда Валерия Карпина проведет две домашние товарищеские встречи - с Чили и Перу.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. В 2025 году полузащитник не провел ни одного матча за сборную России.
